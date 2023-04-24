Stellantis, e-yakıtlar üzerinde çalışmaya başladı Stellantis, motorlarının birçoğunda e-yakıt teknolojisini test etmeye başladığını açıkladı.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticilerinden olan Stellantis, motorlarının birçoğunda e-yakıt teknolojisini test etmeye başladığını açıkladı.

Motor1 Türkiye'de yer alan habere göre Stellantis, e-yakıtın iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve emisyonları azaltmak için otomotiv endüstrisinin bir parçası olması gerektiğini söylüyor.

Buna göre, e-yakıtlar, 2025 ile 2050 yılları arasında Avrupa'da 28 milyon araçta 400 milyon tona kadar CO2 salınımının azaltılmasını sağlayabilir.

E-yakıt nedir

E-yakıt, geleneksel yakıtların yerine geçmesi planlanan sentetik bir yakıt çeşidi ve önümüzdeki günlerde daha birçok üreticinin e-yakıtlar üzerine çalışmalar yapması bekleniyor.

Stellantis, 2014'ten 2029'a kadar üretilmiş ve üretilecek olan 28 adet benzinli ve dizel motorunu e-yakıt kullanarak test ediyor.

Geçen yılın sonlarında Porsche, 75 milyon dolar yatırım yaptığı Şili'deki tesisinde e-yakıt üretimine başladığını duyurmuştu.