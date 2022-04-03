Stellantis, elektrikli araç bataryalarına yatırım yapıyor

Stellantis, ortak çalışmaları ve elektrikli mobiliteye yönelik yatırımlarını sürdürüyor

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020 Aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021'in başlarında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Stellantis, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler ile mobilite çalışmalarına yoğunlaştığı birinci yılını geride bırakırken, özellikle bataryalar konusunda yatırımlarına devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, yaptığı ortaklıklar ile İtalya'daki Termoli tesisini yeni bir batarya tesisine dönüştürmek için çalışan Stellantis, bu doğrultuda Automotive Cells Company (ACC) ile iş birliği yapıyor.

ACC'nin büyüme stratejisini de destekleyen bu yatırım ile birlikte TotalEnergies/Saft ve Stellantis'in, Mercedes-Benz'i eşit ve yeni bir ortak olarak bünyelerine dahil etme anlaşması tamamlanıyor.

KAPASİTE ARTACAK

Ortaklar; Ağustos 2020'de Stellantis ve TotalEnergies/Saft tarafından kurulan ACC'nin endüstriyel kapasitesini 2030 yılına kadar en az 120 GWsa'e çıkarmayı hedeflerken, yeni nesil yüksek performanslı batarya hücrelerinin ve modüllerinin geliştirilmesini ve üretimini de artırmayı taahhüt ediyor.

Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, "Termoli'deki oluşumun geleceğini güvence altına almak için bu yatırımda yer alan herkese minnettarız. Mevcut tesisi daha sürdürülebilir bir geleceği desteklemek için dönüştürerek, ACC'yi batarya üretiminde Avrupa lideri olarak konumlandırıyoruz.

Ayrıca İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ile yaptığımız iş birliği Stellantis'in sürdürülebilir bir mobilite teknolojisi şirketine dönüşümünü de destekliyor." ifadelerini kullandı.

2030'A KADAR AVRUPA'DAKİ TÜM SATIŞLAR ELEKTRİKLİ OLACAK

Stratejik plan kapsamında, 2030'a kadar Avrupa satışlarının tamamının bataryalı elektrikli araçlar (BEV) olması hedeflenirken, ABD satışlarının ise yüzde ellisinin BEV olması hedefleniyor.

Stellantis ayrıca, ek tedarik sözleşmeleri ile beş giga fabrika tarafından desteklenmek üzere planlanan batarya kapasitesini 140 GWsa artırarak yaklaşık 400 GWsa'e çıkardı.