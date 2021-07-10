Stellantis, elektrikli otomobillere 30 milyar dolar yatırım yapacak

Stellantis, elektrikli otomobillere 30 milyar dolar yatırım yapacak

Fiat Chrysler ve PSA grubu birleşmesiyle hayata geçirilen Stellantis ortaklığı, elektrikli otomobil yazılımı ve geliştirmesi için 30 milyar euro yatırım planlıyor.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, geçtiğimiz yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Stellantis ortaklığı, elektrikli otomobil yazılımı ve geliştirmesi için 30 milyar euro (36 milyon dolar) yatırım planlıyor.

EN AZ 5 BATARYA TESİSİ KURULACAK

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu yatırım planı kapsamında Fransa, Almanya, İtalya’da ve ABD’de toplamda en az beş batarya üretim tesisinin kurulacağı bildirildi.

Otomotiv şirketinin bünyesinde bulundurduğu, Peugeot, Jeep, Ram, Fiat ve Opel de dahil olmak üzere toplam 14 markanın elektrikli araç modellerinin piyasaya sürülmesinin öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, üretilecek araçların tek şarjla 500 ila 800 km mesafeyi kat edebilmesinin planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, 2026 yılına kadar elektrikli otomobillerin satış fiyatının, benzin ve dizel yakıtlarla çalışan otomobillerin satış fiyatıyla aynı seviyeye indirilmesinin hedeflendiği de kaydedildi.

İngiltere’de yaygın olarak tercih edilen Vauxhall marka araçların da üreticisi olan Stellantis, 6 Temmuz 2021 tarihinde bu ülkede elektrikli kamyonet üretimi için 100 milyon sterlinlik yatırım yapacağını duyurmuştu.