Stellantis; Fiat, Peugeot ve Citroen tesislerinde üretimi durduracak

Stellantis; Fiat, Peugeot ve Citroen için hafif ticari araç üreten İtalya'daki tesislerinde üretimi durdurma kararı aldı.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, geçtiğimiz yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

FCA ve PCA gruplarının birleşmesinden doğan ve dünyanın en büyük otomotiv gruplarından biri olan Stellantis, küresel çip krizinin son kurbanı oldu.

ÜRETİME 1 HAFTA ARA

Stellantis'in İtalya'daki hafif ticari araç fabrikasında alınacak yeni bir karara kadar, üretime bir hafta ara veriliyor. 7 bin işçinin çalıştığı fabrikada yılda 250 bin hafif ticari araç üretiliyor.

Fabrikada çalışan işçilerin de dahil olduğu sendikadan yapılan açıklamada, çip krizinin grubun diğer tesislerini de etkilemek üzere olduğu belirtildi.

Öte yandan söz konusu fabrikalarda Fiat, Peugeot ve Citroen markaları için üretim yapılıyordu.