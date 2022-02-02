Stellantis, Fransa'da 1400 kişiyi işten çıkaracak

Stellantis, değişen sektör şartlarına uymak için Fransa'da bu yıl 1400 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020 Aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021'in başlarında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Sendika kaynaklarına göre, Chrysler-Fiat ile PSA'nın birleşmesi sonucu kurulun otomotiv devlerinden Stellantis, değişen sektör şartlarına uymak için Fransa'da bu yıl 1400 kişiyi isten çıkarabilir.

ÇALIŞAN SAYISINI AZALTIYOR

Stellantis, Fransa'da çalışan sayısını geçen yıl gönüllü işten ayrılmaları teşvik ederek 1380 kişi azaltmıştı.

Kaynaklar, Stellantis'in aynı yola bu yıl da başvurarak benzer sayıda bir iş gücü indirimine gideceğini öngörüyor.

Stellantis, yeni uzun vadeli stratejik planını ise 1 Mart'ta açıklamayı hedefliyor. Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares; sektörün, müşterilerin giderek daha da dijitalleşen yaşam tarzlarından güç alarak yeni bir döneme girdiğini bildirdi.