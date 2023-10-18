Stellantis, grevler nedeniyle CES 2024'e katılmayacak Stellantis, grevin neden olduğu mali zorluklar sebebiyle Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2024 fuarına katılmama kararı aldı.

ensonhaber.com

ABD otomotiv endüstrisi tarihinin en büyük işçi grevlerinden birini yaşıyor. Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), 'büyük üçlü' olarak anılan Ford, General Motors ve Stellantis'te grev başlattıklarını açıklamıştı.

Sendika (UAW), sendikaya bağlı 150 bin çalışana ülke çapındaki fabrikalarda iş bırakma çağrısında bulundu.

Ekonomistler ve politikacılar, yaygın ve uzun süreli bir kapanmanın yol açacağı zarardan korkuyor.

Örneğin Stellantis'in Toledo'daki Jeep fabrikasının bir hafta süreyle kapatılması, gelirde 380 milyon dolardan fazla kesintiye neden olabilir.

Stellantis, CES 2024'ten çekildi

Stellantis, grevler nedeniyle dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin birbirinden farklı ürünlerini tanıttığı CES 2024 fuarından çekildi.

Açıklamada Stellantis, mali etkileri azaltmak için kapsamlı önlemler aldığını belirtti, ancak bu önlemlerin ne olduğu hakkında detay vermedi.

Los Angeles Otomobil Fuarı ise 17 Kasım'da kapılarını açacak. Bu etkinlikte Stellantis'in Ram, Dodge, Jeep, Fiat ve Chrysler gibi bir dizi markayla güçlü bir şekilde yer alacağı belirtiliyor.

Fuarda sergilenecek yeni modellerle ilgili henüz belirgin bir bilgi yok, ancak yenilenmiş Ram pickup'ın tanıtılma olasılığı bulunuyor.