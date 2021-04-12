Stellantis, hafif ticaride Avrupa'da açık ara lider

Groupe PSA ile FIAT Chrysler Automobiles'ın güçlerini birleştirmesiyle ortaya çıkan Stellantis, geçtiğimiz yıl Avrupa'da hafif ticari satışlarında rakiplerine fark attı.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, geçtiğimiz yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

JATO Dynamics verilerine göre Stellantis, geçtiğimiz yıl Avrupa'da en yakın rakibinin neredeyse iki katı kadar hafif ticari araç sattı.

FORD'U İKİYE KATLADI

2020 yılı boyunca, 27 Avrupa ülkesinde toplamda 554 bin 356 adet ticari araç satan Stellantis, 287 bin 801 hafif ticari araç satan Ford'u neredeyse ikiye katladı.

JATO'nun açıkladığı verilere göre, 2020 boyunca Avrupa pazarında toplamda 1 milyon 732 bin 462 adet hafif ticari satıldı ve 2019'a göre yüzde 18'lik düşüş kaydedildi.

EN ÇOK SATANLAR

Kategorilere baktığımızda, Stellantis markalarının otomobil temelli van sınıfını domine ettiği görülüyor. Binek otomobiller ile platform kardeşi olan bu otomobil grubunda ilk sıra 65 bin 869 adetle Citroën Berlingo'nun olurken, onu 64 bin 369 adetle kardeşi Peugeot Rifter ve 52 bin 459 adetle Renault Kangoo izledi.

Bir üst basamakta yer alan 8+1 vanlarda ise lider 109 bin 763 adetle Ford Transit Custom olurken, ikinci sırada 73 bin 817 adete Volkswagen Transporter yer alıyor. Son olarak bu kategoride üçüncü sırada ise 62 bin 007 adetle Renault Trafic bulunuyor.

Avrupa'da satılan en büyük minibüs sınıfında ise Mercedes-Benz Sprinter 110 bin 257 adetle liderliğe otururken, onu sırasıyla Renault Master (89 bin 632) ve Ford Transit (70 bin 760) izledi.

Kaynak: Motor1 Türkiye