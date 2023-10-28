Stellantis ile Samsung, ABD'ye ikinci batarya fabrikalarını açacak Stellantis ile Samsung SDI ortak girişimi, ABD’de yeni bir batarya tesisi kurmak üzere 3,2 milyar doların üzerinde yatırım yapacaklarını duyurdu.

AA & Ensonhaber

Otomotiv ve mobilite dünyasının en büyük gruplarından Stellantis ile Samsung SDI, StarPlus Energy ortak girişiminin bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ikinci batarya tesisini hayata geçirecek.

Yeni StarPlus Energy tesisinin yıllık 34 gigawatt saat (GWh) kapasiteyle 2027 başlarında üretime başlaması bekleniyor.

3.2 milyar dolarlık yatırım

Ortak girişim şirketi, 3,2 milyar doların (2,8 milyar euro) üzerinde yatırım yaparak, Kokomo ve çevresinde 1.400 yeni istihdam yaratacak.

Her iki tesis için toplam yatırım 6,3 milyar doların (5,5 milyar avro) üzerinde olacak ve toplam 2 bin 800 yeni istihdam sağlanacak.

Yıllık 33 GWsa üretim kapasitesiyle 2025'in ilk çeyreğinde açılması planlanan ilk StarPlus Enerji giga fabrikasının inşaatı ise halen devam ediyor.

Verilen bilgiye göre, Stellantis, Dare Forward 2030 stratejik planının bir parçası olarak 2030'a kadar Avrupa’da binek otomobillerin tamamında batarya elektrikli araç (BEV) satış karması ve Amerika Birleşik Devletleri’nde binek otomobil ve hafif ticari araçta yüzde 50 BEV satış karmasına ulaşmayı planlıyor.

Şirket, bu satış hedefine ulaşmak için, yaklaşık 400 GWsa batarya kapasitesi sağlıyor. Stellantis, 2038'e kadar, net karbon sıfır şirket olma yolunda ilerliyor.