Stellantis, ilk çeyrekte Avrupa'da zirveye yerleşti

Groupe PSA ile FIAT Chrysler Automobiles'ın güçlerini birleştirmesiyle ortaya çıkan Stellantis, 2021'in ilk çeyreğinde Avrupa otomobil pazarının zirvesine oturdu.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, geçtiğimiz yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Stellantis, büyük oyuncu olduğu Avrupa pazarında 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 23,6 oranında pazar payı elde etti. Bu oran, kuruluşunun ilk üç ayında markayı Avrupa binek ve hafif ticari araç pazarının lideri yaptı.

Avrupa’da üç ayda satılan toplam 3 milyon 619 bin 749 aracın 854 bin 151 adeti Stellantis çatısı altındaki markalardan geldi.

SATIŞLARDA YÜZDE 10,8 ARTIŞ

Şirket çatısı altındaki markaların satışları da 2020 yılı ilk çeyreğine göre yüzde 10.8 artış gösterdi.

Marka ve model bazında satışlara göz atıldığında ise; 2021 yılının ilk çeyreğinde Peugeot 208, Avrupa’nın en çok satan otomobili unvanını aldı.

Avrupa’nın en çok satan ilk 10 otomobili içinde Stellantis markalarından Citroen C3 ve Peugeot 2008 yer aldı.

HAFİF TİCARİDE DE LİDER

Stellantis markalarının sadece hafif ticari araç satışları da başarı sergiledi. 2021 yılı Ocak-Mart döneminde Avrupa’da trafiğe kaydı yapılan araçların 184 bin adeti Stellantis markalarından geldi.

İlk 3 aylık dönemde 550 bin adete yakın hafif ticari aracın satıldığı Avrupa pazarında, Stellantis markalarının payı yüzde 34,3 oldu. Bu sayede marka, hafif ticaride de Avrupa'nın zirvesine yerleşti.