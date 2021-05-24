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    Stellantis, iPhone üreticisi Foxconn ile iş birliği yaptı

    FCA ve PSA'nın birleşmesi ile kurulan Stellantis, Tayvanlı teknoloji şirketi Foxconn ile otomobil teknolojileri için güçlerini birleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 09:40
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    Stellantis, iPhone üreticisi Foxconn ile iş birliği yaptı

    Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, geçtiğimiz yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

    Büyük oyuncu olduğu Avrupa pazarında 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 23,6 oranında pazar payı ile ilk sıraya yerleşen Stellantis, otomotiv sektöründeki küresel rekabette öne geçmek adına dikkat çeken bir adım attı.

    FOXCONN İLE ŞİRKET KURDU

    Buna göre, en büyük iPhone tedarikçisi Foxconn ile bağlantılı otomobiller ve yeni teknolojiler üzerinde iş birliğine giden marka, Foxconn ile yüzde 50 ortaklı ileri teknoloji yazılım ve dijital geliştirme şirketi Mobile Drive'ı kurdu.

    stellantis

    Gelişmiş tüketici elektroniği, HMI arayüzleri ve araç içi kullanıcı deneyimlerini hedefleyen Mobile Drive'ın, Stellantis ile birlikte talep edildiği takdirde diğer otomobil üreticilerine de hizmet vereceği kaydedildi.

    Verilen bilgiye göre, Mobile Drive'ın tüm geliştirmeleri Stellantis ve Foxconn'un ortak mülkiyetinde olacak.

    Mobile Drive'ın yapay zeka tabanlı uygulamalar, 5G, kablosuz güncelleme hizmetleri, e-ticaret fırsatları ve akıllı kokpit entegrasyonlarını içermesi beklenen yazılım yenilikleriyle bilgi-eğlence, telematik ve bulut hizmeti platformu geliştirmeye odaklanacağı da verilen bilgiler arasında.

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