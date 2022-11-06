Stellantis, iş gücünü azaltmak istiyor

Avrupa’nın en büyük otomotiv üreticisi Stellantis, çalışanlarına gönüllü olarak işten ayrılmaları için para teklif ediyor.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Küresel çip krizinden etkilenen markalar arasında yer alan Stellantis, çip krizi nedeniyle şimdiye kadar birkaç kez üretimi durdurma kararı almıştı.

Stellantis iş gücünü azaltmak için çalışanlara para teklif etmeye başladı

Avrupa’nın en büyük otomotiv üreticisi konumunda bulunan Stellantis, çalışanlarına gönüllü olarak işten ayrılmaları için para teklif ediyor.

Stellantis şu anda ABD’de 13 bin çalışana sahip. Rapora göre, gönüllü işten ayrılma teklif edilecek kişilerin belli kriterleri olması gerekiyor.

En az 55 yaşında olan ve en az 10 yıldır şirkette aktif olarak çalışan kişiler emeklilik sürecine daha yakın oldukları için gönüllü iş bırakma teklifi edilen kişiler olacak.

Geçtiğimiz ağustos ayında Ford; ABD, Kanada ve Hindistan’da gönüllü ayrılma teklifinde bulunarak 3 bin personelini işten çıkarmıştı.