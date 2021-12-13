Stellantis, lityum için enerji şirketi Vulcan ile anlaştı

Stellantis, lityum için enerji şirketi Vulcan ile anlaştı

Stellantis, enerji şirketi Vulcan ile batarya ham madde tedarikine yönelik bir anlaşmaya imza attı.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, geçtiğimiz yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

FCA ve PCA gruplarının birleşmesinden doğan ve dünyanın en büyük otomotiv gruplarından biri olan Stellantis, elektrikli araçlar alanında yeni yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Stellantis, bu kapsamda enerji şirketi Vulcan Energy Resources ile yeni ham madde tedarik anlaşması imzaladı.

LİTYUM TEDATİK EDECEK

Bağlayıcı anlaşma, Vulcan'ın Avrupa'da Stellantis Grubu'nun elektrikli araçlarında kullanmak üzere, batarya için yeterli oranda lityum hidroksit tedarik etmesini kapsıyor.

Temmuzda 'EV Günü' sunumu sırasında detaylandırılan Stellantis elektrikliye geçiş stratejisinin bir parçası olan anlaşma, 5 yıllık bir süreyi kapsıyor. Sevkiyatların başlaması ise 2026 yılında öngörülüyor.

Vulcan şirketi ise 5 yıllık anlaşma süresince Stellantis’e minimum 81 bin metrik ton ve maksimum 99 bin metrik ton lityum hidroksit tedarik edecek.

30 MİLYAR DOLAR YATIRACAK

Stellantis, 2025 yılına kadar elektrikliye geçiş ve yazılım geliştirmeye 30 milyar euroyu aşkın yatırım yapmayı planlıyor. Şirket,

gelirlere kıyasla toplam sermaye harcaması ve AR-GE harcaması açısından sektörden yüzde 30 daha verimli olmaya devam etmeyi hedefliyor.