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    Stellantis, Rusya'daki fabrikasını kapatıyor

    Stellantis, Rusya'daki fabrikasını kapatıyor

    Stellantis, Rusya'nın Kaluga kentindeki minibüs fabrikasını parça tedarik sorunları nedeniyle kapatma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 10:43
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    Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020 Aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021'in başlarında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

    Stellantis, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler ile mobilite çalışmalarına yoğunlaştığı birinci yılını geride bırakırken bazı sorunlar da yaşıyor.

    RUSYA'DAKİ FABRİKA KAPANIYOR

    Stellantis CEO'su Carlos Tavares, Stellantis'in Rusya'nın Kaluga kentindeki minibüs fabrikasını parça tedarik sorunları nedeniyle kapatacaklarını duyurdu.

    Stellantis, geçen ay Rusya ile araç ithalat ve ihracatını askıya aldığını daha önce açıklamıştı. Şirket, Moskova'nın 150 km güneybatısındaki Kaluga'da Mitsubishi motors ile ortaklaşa bir fabrika işletiyor ve burada Rusya pazarı için Citroen, Opel ve Peugeot için ticari kamyonetler üretiyor.

    Fabrika 2021'de yaklaşık 11 bin araç üretti. Tavares, Stellantis'in Kaluga'daki kamyonet üretiminin bir kısmını Fransa'nın Hordain ve İngiltere'nin Luton kentindeki fabrikalara taşıyabileceğini söyledi.

    CARLOS


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