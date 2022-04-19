Petrol
112.63
-0.47%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
598.261
3.65%
BTXN Coin
30.51
-7.37%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    Stellantis, tedarik sıkıntısı nedeniyle Rusya'daki üretimi durdurdu

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile birlikte başlayan tedarik sorunları, son olarak Stellantis'in üretimi durdurmasına neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 10:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Stellantis, tedarik sıkıntısı nedeniyle Rusya'daki üretimi durdurdu

    Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020 Aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021'in başlarında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

    Stellantis, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler ile mobilite çalışmalarına yoğunlaştığı birinci yılını geride bırakırken bazı sorunlar da yaşıyor.

    Rusya'daki üretim durdu

    Rusya'da hafif ticari üretimini sürdüren Stellantis'i tedarik sıkıntıları vurdu. Stellantis'in Rusya'nın Kaluga kentindeki minibüs fabrikasında parça tedarik sorunları nedeniyle üretim durdu.

    Stellantis, şubat ayında Ukrayna saldırısının ardından Rusya'ya araç ithalatını ve ihracatı durdurmuştu.

    Bölgede üretime devam eden tek tesis ise, Moskova'nın 180 km dışında kalan Kaluga tesisi. Bu fabrika Mitsubishi ortaklığı ile Citroen, Opel ve Peugeot marka hafif ticariler üretiyor.

    Stellantis, Fransa'nın kuzeyinde bulunan Hordain tesisindeki üretime hız vererek Kaluga'nın eksikliğini dolduracak. Rusya'daki tesisin ise bir süre daha kapalı kalması bekleniyor.

    stellantis


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Rusya-İslam Dünyası, Kazan Zirvesi'nde buluşuor
    Ekonomi

    Rusya-İslam Dünyası, Kazan Zirvesi'nde buluşuor

    Kemal Kılıçdaroğlu: KHK'lıların haklarının tamamını teslim edeceğiz
    Politika

    Kemal Kılıçdaroğlu: KHK'lıların haklarının tamamını teslim edeceğiz

    Görüş Bildir