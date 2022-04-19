Stellantis, tedarik sıkıntısı nedeniyle Rusya'daki üretimi durdurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile birlikte başlayan tedarik sorunları, son olarak Stellantis'in üretimi durdurmasına neden oldu.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020 Aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021'in başlarında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Stellantis, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler ile mobilite çalışmalarına yoğunlaştığı birinci yılını geride bırakırken bazı sorunlar da yaşıyor.

Rusya'daki üretim durdu

Rusya'da hafif ticari üretimini sürdüren Stellantis'i tedarik sıkıntıları vurdu. Stellantis'in Rusya'nın Kaluga kentindeki minibüs fabrikasında parça tedarik sorunları nedeniyle üretim durdu.

Stellantis, şubat ayında Ukrayna saldırısının ardından Rusya'ya araç ithalatını ve ihracatı durdurmuştu.

Bölgede üretime devam eden tek tesis ise, Moskova'nın 180 km dışında kalan Kaluga tesisi. Bu fabrika Mitsubishi ortaklığı ile Citroen, Opel ve Peugeot marka hafif ticariler üretiyor.

Stellantis, Fransa'nın kuzeyinde bulunan Hordain tesisindeki üretime hız vererek Kaluga'nın eksikliğini dolduracak. Rusya'daki tesisin ise bir süre daha kapalı kalması bekleniyor.



