Stellantis Türkiye, elektrikli otomobillerde lider olmak istiyor

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın, elektrikli otomobillerde lider markalardan birisi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın, elektrikli otomobillerde lider markalardan birisi olmayı hedeflediklerini söyledi.

"Tedarik sorunu ortadan kalkmaya başladı"

AA'da yer alan habere göre, otomotiv sektöründe kendilerinin de tüm markalarda olduğu gibi tedarikte sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Akın, "Birçok tüketici, araç alma arzusunda olmasına rağmen istediği aracı istediği zamanda bulmakta zorlandı. Tüm markalar için söylüyorum artık tedarik problemi yavaş yavaş ortadan kalmaya başladı." dedi.

Grubun Türkiye üretimlerine ilişkin Akın, "Türkiye kapasitesi, tedarik zinciri, yan sanayi becerisiyle beraber her zaman bu anlamda en önemli aday ülkelerden biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Grubun elektrikli otomobiller konusunda çok ciddi iddiasının bulunduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Elektriklide lider olmak istiyoruz"

"Elektrikli otomobillerde en lider markalardan birisi olmayı hedefliyoruz. Opel markası özelinde yakın zamanda elektrikli Corsa ve Mokka hayatımıza girecek. Diğer markalarımızda da elektrikli otomobiller hayatımıza girmeye başladı.

Bu yavaş yavaş pazarlarda yerini bulacak ve bir değişim olacak gibi gözüküyor. Grup bu anlamda, tüm markalarıyla elektrikli ya da elektriklendirilmiş otomobilleriyle pazarda yerini alacaktır.

Otomobil, Türkiye'de önemli bir yatırım aracı. Birçok insanın elindeki paranın değerini koruyabilmek adına kullandığı bir emtiya haline de geldi. O yüzden de talebin yüksek olduğu bir yerde fiyatlar da yukarı doğru geliyor."