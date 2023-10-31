Stellantis, uygun fiyatlı modelleri başka bir marka adı altında satacak Üst düzey yönetici, Stellantis'in düşük maliyetli elektrikli araçlar için başka bir markaya sahip olacağını söyledi.

ensonhaber.com

Stellantis, Avrupa'da önümüzdeki yılın sonlarından itibaren düşük fiyatlı elektrikli araç modellerini Leapmotor markası altında satmaya başlayacak.

Hangzhou merkezli bir elektrikli otomobil şirketi olan Leapmotor, elektronik ve yapay zeka teknolojilerinde yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip.

Şirket, geçtiğimiz dönemde 5 kapılı şehir otomobili T03 modelini Türkiye'de satışa sunmaya başlamıştı.

Stellantis satın almıştı

Fiat, Peugeot, Opel, Citroen gibi birçok büyük markayı bünyesinde bulunduran Stellantis, Çinli elektrikli araç markası Leapmotor'un yüzde 20 hissesini 1.5 milyar euroya satın almıştı.

Stellantis mali işler yöneticisi Natalie Knight, şirketin Çinli elektrikli araç üreticisinden hisse satın alma anlaşmasının ardından, artık "maliyet bilincine sahip" tüketicilere yönelik başka bir markası olduğunu söyledi.

Stellantis ve Leapmotor, Leapmotor modellerinin Çin dışına ihracatı ve satışı için Hollanda'da bir ortak girişim kuracak. Bu girişim, yüzde 51 hisseye sahip olan Stellantis tarafından kontrol edilecek.

Knight, Avrupa'nın Leapmotor'un elektrikli araçları için ilk pazar olacağını ve diğer pazarlara da açılma planlarının olduğunu açıkladı.

Stellantis'in üçüncü çeyrek sonuç sunumuna göre ortak girişim, 2030 yılına kadar Çin dışında 500 bin elektrikli araç satışı hedefliyor.

Ayrıca, Leapmotor'un uzun vadede Çin'de yıllık 1 milyon adet elektrikli araç satma planları da var.