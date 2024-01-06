Stellantis ve Ample anlaştı: Bataryalar 5 dakikada değişecek Stellantis ve Ample, elektrikli araç bataryaları teknolojisinde anlaşma sağladı. Anlaşma sayesinde, Stellantis markalarının elektrikli araç bataryaları, 5 dakikada değiştirilecek.

AA

Stellantis, modüler batarya değiştirme yoluyla yeni bir enerji dağıtım yöntemine öncülük eden Ample şirketiyle ortaklık kurdu.

Tam şarjlı elektrikli araç bataryasını 5 dakikadan kısa sürede kullanıma sunan elektrikli araç batarya şarj teknolojisinde ortaklık kurmak üzere bir araya gelen iki şirket, Ample'ın modüler batarya değiştirme çözümünü Stellantis elektrikli araçlarına entegre etmek için iş birliği yapmaya karar verdi.

Batarya bitince anında değiştirilecek

Batarya değiştirme teknolojisi, batarya değiştirme istasyonuna gelen elektrikli araç müşterisinin, şarjı bitmiş elektrikli araç bataryasını birkaç dakika içinde tam şarjlı bir batarya ile değiştirilmesine olanak tanıyor.

Programın, Stellantis'in Free2move araç paylaşım hizmeti kapsamındaki 100 araçlık Fiat 500e filosu ile 2024 yılında İspanya'nın Madrid kentinde başlaması planlanıyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Stellantis'in Şarj ve Enerji İş Biriminden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ricardo Stamatti, şunları söyledi:

Ample ile yaptığımız bu ortaklık, Stellantis olarak elektrikli araç müşterilerimize ulaşım özgürlüğü sağlayan tüm çözümleri sunma yaklaşımımıza bir başka örnek.



Odaklandığımız diğer projelere ek olarak, Ample'ın modüler batarya değiştirme çözümü, müşterilerimize daha fazla enerji verimliliği, üstün performans ve daha az menzil endişesi gibi önemli avantajlar sağlıyor.



Yıldızımız Fiat 500e ile programı başlatmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)