Stellantis ve Çinli CATL, Avrupa'da dev bir batarya tesisi kuracak Stellantis ve CATL, düşük maliyetli elektrikli araç bataryaları üretmek için Avrupa'da büyük bir fabrika kurmak istiyor.

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Stellantis, Çin'in CATL şirketi ile olası bir ortak girişimin parçası olarak, lityum demir fosfat (LFP) pilleri üretmek için Avrupa'da bir fabrika kurmayı hedefliyor.

Stellantis ve Çinli batarya üreticisi CATL, salı günü yaptıkları açıklamada, bir ön anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Stellantis, tesisin kesin konumu konusunda herhangi bir karar verilmediğini belirtti. Ortaklar, her ikisinin de eşit katkıda bulunacağı bir ortak girişim düşünüyor.

Stellantis'in küresel satın alma ve tedarik zinciri başkanı Maxime Picat, CATL ile ortak girişim planını sonuçlandırmak için "birkaç aya daha" ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Fabrika 3 yılda tamamlanacak

Ayrıntıların kesinleşmesinin ardından, dev fabrikanın faaliyete geçmesi yaklaşık üç yılı bulacak.

Şirketlerin yaptığı açıklamada, LFP pillerinin Stellantis'in binek araç, crossover ve küçük ve orta ölçekli SUV segmentlerinde yüksek kaliteli, dayanıklı ve uygun fiyatlı araçlar sunmasına olanak tanıyacağı belirtildi .

Gelecek yıl satışa çıkacak yeni Citroen e-C3, perakende fiyatını düşük tutmak için LFP pil kullanacak ve otomobilin satış fiyatı 23 bin 300 euroya düşecek.

LFP pilleri, çoğu elektrikli araçta kullanılan nikel bazlı pillerden daha ucuz ve daha dayanıklı oldukları için otomobil üreticilerinin ilgisini çekiyor.

Bu piller, daha kısa sürüş mesafelerine yol açan daha düşük bir enerji yoğunluğuna sahip olmalarına rağmen, performansları teknolojik gelişmelerle birlikte hızla artıyor..

Çin'in pil üreticileri dünya çapındaki hücrelerin yaklaşık yüzde 80'ini tedarik ederken, Çinli firmaların da hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli madencilik ve işleme tesisleri bulunuyor.

Tesla, Volkswagen ve Hyundai'ye tedarik sağlayan CATL, küresel pil pazarına hakim durumda.