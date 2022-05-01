Stellantis ve Qualcomm'dan iş birliği

Stellantis ve Qualcomm, Snapdragon Digital Chassis çözümleriyle, yeni araç platformlarına destek sağlamak için iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Son zamanlarda otomotiv sektöründe yaşanan çip tedarik sorunları, aylar geçmesine rağmen çözülebilmiş değil.

Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde, otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler var.

Bu nedenle otomobil üreticileri, şimdiden dünyanın önde gelen çip şirketleriyle çeşitli anlaşmalar imzalıyor.

Stellantis, Qualcomm'un çiplerini kullanacak

AA'da yer alan habere göre Stellantis ve Qualcomm, 2024 yılından itibaren Stellantis’in 14 ikonik otomotiv markasındaki milyonlarca araca akıllı, kişiselleştirilebilir ve sürükleyici araç içi deneyimler sunmak için en ileri Snapdragon Digital Chassis çözümlerini kullanmak üzere uzun vadeli bir teknoloji iş birliği duyurdu.

Stellantis, telematik sistemler için Snapdragon Cockpit Platforms çözümleri ve 5G yeteneklerinden yararlanarak, müşterilerin geliştirilebilen, kişiselleştirilmiş ve ileri teknoloji deneyim beklentilerini karşılama olanağına sahip olacak.

Konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Stellantis Üst yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, "Bu iş birliğimiz güvenli, kişiselleştirilmiş ve her zaman bağlı özellikler aracılığıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamaya yardımcı olacak.

Qualcomm Technologies'in yarı iletken lideri olarak otomotivdeki geniş deneyimi yeni platformlarımızın temel unsurlarını dikey olarak entegre etmemize ve en iyi teknolojilere erişim sağlamak için eksiksiz elektronik tedarik zincirini daha iyi yönetmemize katkı sağlayacak.

Bununla birlikte Stellantis'in hacim potansiyelini gerçekleştirmemize ve 'Dare Forward 2030' (2030’a Cesaretle) hedefimize de ulaşmamıza da olanak sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Qualcomm, Snapdragon Ride adlı sürücü yardımı ve sürücüsüz sürüş sistemini 2020'de piyasaya sürdüğünden bu yana, toplamda 13 milyar dolarlık anlaşmalara imza attı.

ABD merkezli çip üreticisi, daha önce de BMW, Volvo, Honda ve Renault gibi otomobil üreticileriyle anlaşma imzalamıştı.