Petrol
95
0.45%
Euro
18.1726
0.15%
Dolar
18.5765
0.20%
Altın
997.93
0.35%
Borsa
3553
0.00%
Bitcoin
371.912
3.73%
BTXN Coin
8.44
-2.08%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    Stellantis, yeni bir fabrika kurmak için anlaştı

    Citroen, Cezayir'de yeni bir üretim fabrikası kurmak için anlaşma sağladı ve çalışmalara başladı.
    • 14.10.2022 - 08:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Stellantis, yeni bir fabrika kurmak için anlaştı

    Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

    Küresel çip krizinden etkilenen markalar arasında yer alan Stellantis, çip krizi nedeniyle şimdiye kadar birkaç kez üretimi durdurma kararı almıştı.

    Stellantis'ten yeni fabrika

    Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Maserati başta olmak üzere 14 markayı bünyesinde barındıran Stellantis, Cezayir‘de yeni bir üretim tesisi kurmak için anlaşma imzaladığını duyurdu.

    Sözleşmenin amacı kamu hizmetleri ve turistik araçlar için bir montaj ünitesinin kurulması olarak belirtildi. Cezayir Sanayi Bakanı, Fiat fabrikasının Oran kentinde kurulacağını söyledi.

    stellantis

    Cezayir’de Nissan, Renault, Volkswagen gibi markaların da montaj tesisleri bulunuyor. Ülkede üretim iç pazar için yapılıyor.

    Cezayir, kısa süre önce otomobil üretimi yapan şirketlerin 3 yaşından küçük araç ithal etmelerine izin veren bir düzenlemeyi hayata geçirmişti.


    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 13 Ekim 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 13 Ekim 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    Kült roman Aganta Burına Burınata kitabının yazarı Halikarnas Balıkçısı'nın ölüm yıl dönümü
    Kitap

    Kült roman Aganta Burına Burınata kitabının yazarı Halikarnas Balıkçısı'nın ölüm yıl dönümü

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Görüş Bildir