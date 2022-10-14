Stellantis, yeni bir fabrika kurmak için anlaştı

Stellantis, yeni bir fabrika kurmak için anlaştı

Citroen, Cezayir'de yeni bir üretim fabrikası kurmak için anlaşma sağladı ve çalışmalara başladı.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Küresel çip krizinden etkilenen markalar arasında yer alan Stellantis, çip krizi nedeniyle şimdiye kadar birkaç kez üretimi durdurma kararı almıştı.

Stellantis'ten yeni fabrika

Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Maserati başta olmak üzere 14 markayı bünyesinde barındıran Stellantis, Cezayir‘de yeni bir üretim tesisi kurmak için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Sözleşmenin amacı kamu hizmetleri ve turistik araçlar için bir montaj ünitesinin kurulması olarak belirtildi. Cezayir Sanayi Bakanı, Fiat fabrikasının Oran kentinde kurulacağını söyledi.

Cezayir’de Nissan, Renault, Volkswagen gibi markaların da montaj tesisleri bulunuyor. Ülkede üretim iç pazar için yapılıyor.

Cezayir, kısa süre önce otomobil üretimi yapan şirketlerin 3 yaşından küçük araç ithal etmelerine izin veren bir düzenlemeyi hayata geçirmişti.