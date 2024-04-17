Stellantis, yeni Jeep modellerini Türkiye'de üretebilir Stellantis'in off-road markası Jeep’in yeni CEO’su Antonio Filosa, üretim için yeni ülkeler arıyor. Türkiye de bu ülkelerden bir tanesi.

ensonhaber.com

Yeni Jeep CEO'su olarak atanan Antonio Filosa'nın maliyetleri düşürmek adına üretimi başka ülkelere kaydırmayı planladığı, bu anlamda Türkiye'nin de öne çıkan seçenekler arasında olduğu belirtiliyor.

2030 yılına kadar global satışlarını 2 katına çıkarmayı hedefleyen markanın, bu anlamda TOFAŞ ile uzun süreli bir iş birliğine gidebileceği iddia ediliyor.

Yeni CEO'nun hedefleri büyük

Filosa, Jeep'in küresel satışlarını on yılın sonuna kadar ikiye katlayarak 2 milyona, ABD satışlarını 634 bin araçtan 1 milyona ve Avrupa pazar payını ikiye katlayarak yüzde 2'ye çıkarmayı hedefliyor.

Bu planlara ulaşmak için Jeep markasının üretiminin artırılması planlanıyor.

Antonio Filosa’ya göre, Stellantis sayesinde Jeep modellerinin kolayca eklenebileceği birçok üretim tesisi mevcut.

Filosa, aralarında Türkiye’nin de olduğu Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya’daki seçenekleri şu anda incelediklerini söyledi.

TOFAŞ, Stellantis'in Türkiye haklarını geçtiğimiz yıl satın almıştı. Anlaşma kapsamında Stellantis çatısı altında yer alan Alfa Romeo, Fiat, Citroën, DS Automobiles, Jeep, Maserati, Opel ve Peugeot marka araçların TOFAŞ tarafından dağıtılmasına karar verilmişti.