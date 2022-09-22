Stellantis, yeni yatırımını İtalya'ya yapacak

Otomotiv grubu Stellantis, yeni yatırımı için İtalya'nın Torino kentini seçti.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Küresel çip krizinden etkilenen markalar arasında yer alan Stellantis, yeni yatırımlarla rekabette kalmak istiyor.

Son olarak, hibrit ve elektrikli otomobillerde kullanılmak üzere elektrikli çift kavrama şanzıman (eDCT) üretimi için Belçikalı Punch Powertrain ile anlaşma imzalayan Stellantis, söz konusu parçaları İtalya'nın Torino kentindeki Mirafiori tesisinde üreteceğini duyurdu.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares, grubun söz konusu yatırımı için rakam paylaşmazken, 'çift haneli' bir tutar harcayacaklarını söyledi.

Hedef 300 milyar euro gelir

Tavares daha önce yaptığı açıklamalarda, 2030 yılında grubun elektrikli otomobillerden 300 milyar euro gelir elde etmeyi hedeflediğini bildirmişti.

Mirafiori'deki yeni tesisin 2024'ün ilk yarısında üretime başlaması bekleniyor. Stellantis'in Mirafiori ve Fransa'daki Metz fabrikalarında Avrupa'da otomotiv ürettiği tüm tesisleri için yılda 1.2 milyon adet parça üreteceği kaydedildi.

Fiat'ın tarihi Mirafiori fabrikası, şirketin PSA ile birleşmesi sonrası Stellantis bünyesine geçti. Tesiste, 20 bin kişi istihdam edilirken, Fiat'ın yüzde yüz elektrikli 500 modeli üretiliyor.