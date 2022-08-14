Stellantis, yılın ilk yarısını 8 milyar euro kârla kapattı

Grup, yılın ilk yarısını yüzde 14,1’lik düzeltilmiş faaliyet geliri marjı, 8 milyar euro net kâr ve 5,3 milyar avro endüstriyel serbest nakit akışı ile tamamladı

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020 Aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021'in başlarında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Stellantis, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler ile mobilite çalışmalarına yoğunlaştığı birinci yılını geride bırakırken, aynı zamanda büyümesini sürdürdü.

AA'da yer alan habere göre Stellantis, 2022’nin ilk 6 aylık döneminde, geçtiğimiz yılın ilk yarısına göre ciddi büyüme rakamları elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Net gelir 88 milyar euro oldu

Şirket, güçlü net fiyatlandırma, uygun araç çeşitliliği ve olumlu kur etkisiyle 2021'in ilk yarı Pro Forma rakamlarına kıyasla yüzde 17 artışla 88 milyar euro net gelir elde etti.

2021 yılının ilk yarısına göre yüzde 34 artışla 8 milyar euro net kâr elde edilirken, aynı dönemde şirket 5,3 milyar euro endüstriyel serbest nakit akışı sağladı.

Stellantis, EU30 pazarında batarya elektrikli araç (BEV) satışlarında ve düşük emisyonlu araç (LEV) satışlarında ikinci sırada yer aldı.

ABD pazarında ise düşük emisyonlu araç (LEV) satışlarında üçüncü oldu. Globalde ise batarya elektrikli araç satışları yıl bazında yaklaşık yüzde 50 artarak 136 bin adede ulaştı.

Şirket güncel haliyle 20 elektrikli araç (BEV) sunuyor ve 2024 yılına kadar 28 elektrikli araç daha pazara sunacak.