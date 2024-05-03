Stellantis'in geliri, düşük sevkiyatlar nedeniyle ilk çeyrekte düştü Stellantis'in geliri, düşük sevkiyatlar nedeniyle 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 12 düşüş gösterdi.

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Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında "Stellantis" markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Stellantis, 2024 yılının ilk çeyreğine ait finansal verilerini paylaştı. Şirketin gelirleri, düşük sevkiyatlar nedeniyle yüzde 12 düştü.

Stellantis finansal işler müdürü Natalie Knight, sevkiyatların ve gelirlerin grubun yeni platformlara dayalı yeni ürün portföyüne geçişinden etkilendiğini söyledi.

25 yeni model yolda

Knight, grubun 2024 yılında 18 elektrikli araç da dahil olmak üzere 25 yeni model tanıtımı yapacağını, bunun da yılın ikinci yarısında şirketin büyümesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Stellantis, düşük satışların temel olarak yeni model lansmanı öncesinde Peugeot 3008, Opel Mokka ve Fiat 500 modellerinden kaynaklandığını söyledi.