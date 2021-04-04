Stellantis'in hedefi elektrikli araç satışlarını üçe katlamak

FCA ve PSA Grubu'nun birleşimi ile hayat bulan Stellantis, 2021'de elektrikli araç satışlarını üç kat artırmak istiyor.

Son yıllarda elektrikli araç pazarında yaşanan büyüme, birçok markanın bu alana dev yatırımlar yapmasını sağlıyor.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, geçtiğimiz yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

HEDEF SATIŞLARI 3 KAT ARTIRMAK

Geçtiğimiz üç ayda Avrupa'nın en çok satan markası olmayı başaran Stellantis, 2021'de elektrikli araç satışlarında 3 kat büyüme bekliyor.

Uzun vadede, Stellantis bünyesinde elektrikli versiyonu olmayan model kalmayacak.

Avrupa'daki tüm modellerini 2025 yılına kadar elektriklendirmiş olacak Stellantis, böylece elektrikli otomobil pastasındaki en büyük payı almayı amaçlıyor.

Bu nedenle önümüzdeki aylarda Stellantis ile Volkswagen arasında rekabetin daha da artması bekleniyor.