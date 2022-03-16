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    Stellantis'ten doğru motor yağı kullanımı tavsiyeleri

    Stellantis, motoru aşınmadan korumak ve daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için çeşitli tavsiyelerde bulundu.
    • AA
    • 16.03.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 09:29
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    Stellantis'ten doğru motor yağı kullanımı tavsiyeleri

    Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, doğru motor yağı seçimi konusunda sürücülere çeşitli tavsiyeler verdi.

    Stellantis, araç üreticilerinin o otomobil için önerdiği performansa ve onaya sahip yağların kullanılmasının oldukça önemli olduğunu söyledi.

    YILDA BİR KEZ FİLTRE DEĞİŞİMİ

    Motor yağı seçiminde aracın motoruna uygun doğru viskozitede yağ seçimi yapmanın en kritik noktaların başında geldiğini belirten yetkililer, motoru aşınmadan korumak ve daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için motor yağı ve filtresinin değişiminin 15 bin ila 20 bin km aralığında ya da yılda bir kez olması gerektiğini kaydetti.

    Stellantis markalarının da motor gamında bulunan daha küçük ve daha verimli olan günümüz motorlarının, atmosferik bir motora göre daha yüksek basınçla çalıştığını belirten yetkililer, bu durumun da ciddi miktarda sürtünmeye yol açtığını, bu sebeple periyodik olarak motor yağı değişiminin kritik bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

    Stellantis ten doğru motor yağı kullanımı tavsiyeleri #1


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