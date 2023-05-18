Stellantis'ten İngiltere'ye Brexit çağrısı Stellantis, İngiliz hükümetini 'Brexit' olarak anılan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma anlaşmasını yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Citroen, Peugeot, Opel, Jeep ve Fiat gibi yakından tanıdığımız pek çok markayı çatısı altında bulunduran Stellantis, İngiliz hükümetini 'Brexit' olarak anılan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma anlaşmasını yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

"Fabrikaların sonu gelebilir"

İngiltere parlamentosunda açıklamalarda bulunan Stellantis yetkilileri, 'Brexit' olarak anılan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma anlaşmasının yeniden gözden geçirilmemesi halinde, bunun ada ülkesindeki çoğu otomotiv fabrikasının sonu olabileceği uyarısında bulundu.

Gelecek yıldan itibaren Avrupa'ya elektrikli kamyonet ihraç ederken yüksek gümrük vergileri ile karşı karşıya kalınacağını vurgulayan Stellantis yetkilileri, İngiliz hükümetini Avrupa Birliği ile planlanan 2024 değişikliği yerine 2027'ye kadar parça tedarikine ilişkin mevcut kuralların uzatılması konusunda bir anlaşmaya varmaya çağırdı.