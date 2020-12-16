Subaru, Avrupa pazarı için tam elektrikli SUV geliştiriyor

Subaru, Avrupa pazarı için tam elektrikli bir model geliştirmeye başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, aracın gelecek yılın ilk yarısında satışa çıkacağı belirtildi.

Elektrikli araçlara olan ilginin arması nedeniyle birçok marka, artık tamamen bu pazara odaklanmış durumda. Bu üreticilerden biri olan Subaru, Avrupa pazarı için yeni bir tam elektrikli SUV üzerinde çalıştığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yakın bir gelecekte yüzde yüz elektrikle çalışan bir Subaru modeli Avrupa yollarına çıkacak.

TOYOTA İLE ORTAK PLATFORM

2020’lerin ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanan elektrikli aracın, markanın Forester modeline benzer boyutta orta sınıf bir SUV olacağı ve Toyota ile paylaşılan bir platform üzerine inşa edileceği kaydedildi.

(Subaru Forester)

Elektrikli aracın, Subaru’nun Avrupa’daki çevresel ayak izini azaltma ve alternatif güç aktarma organlarına yönelik artan talebi karşılama yönündeki hedefleri doğrultusunda geliştirildiği bildirildi.

Subaru, kısa bir süre önce Impreza, XV ve Forester modellerinde 'e-Boxer' adı verilen mild-hibrit güç seçeneklerini satışa sunmuştu.