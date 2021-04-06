Subaru, çip krizi nedeniyle üretimi durdurdu

Subaru, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çip tedarik problemi sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime geçici olarak ara vereceğini duyurdu.

Son zamanlarda yoğun talep nedeniyle yaşanan çip tedarik sorunları, birçok otomobil üreticisinin üretimi geçici olarak durdurmasına neden oldu.

Aylar geçmesine rağmen henüz çip krizi çözülemedi ve etkilenen markalar arasına her geçen gün yenileri ekleniyor.

SUBARU DA ÜRETİMİ DURDURDU

Subaru, motor ve fren sistemlerinde yaygın kullanılan çip tedarikinde yaşanan problem nedeniyle üretime ara vereceğini duyurdu.

Firma, başkent Tokyo yakınlarındaki Gunma eyaletinde 2020'de yaklaşık 570 bin araç ürettiği motor ve montaj fabrikalarında üretimi yaklaşık 2 hafta durduracak.

Geçici durdurma Subaru'nun Forester SUV ile Legacy sedan modellerinin imalatını sekteye uğratacak.

Seri üretim hatlarının birinin 21 Nisan'da, tamamının ise 10 Mayıs sonrası normale döneceği kaydedildi.



