Subaru, çip sorunu nedeniyle ABD'deki tesislerinde üretimi durdurdu

Subaru, yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle ABD'deki tesislerinde üretime geçici olarak ara verdiğini açıkladı.

Son zamanlarda yoğun talep nedeniyle yaşanan çip tedarik sorunları, birçok otomobil üreticisinin üretimi geçici olarak durdurmasına neden oldu.

Aylar geçmesine rağmen henüz çip krizi çözülemedi ve etkilenen markalar arasına her geçen gün yenileri ekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda motor ve fren sistemlerinde yaygın kullanılan çip tedarikinde yaşanan problem nedeniyle Japonya'daki üretimi durduran Subaru, şimdi de yine aynı sorundan dolayı ABD'deki tesislerinde üretime ara verdi.

NİSAN SONUNA KADAR ARA

Nisan ayı sonuna kadar üretimi askıya alınan tesis, firmanın Japonya içi ve dışındaki toplam üretim hacminin yüzde 40'ını oluşturuyor.

Öte yandan TSMC gibi dev çip üreticileri, başta otomotiv olmak üzere birçok sektörü etkileyen çip krizinin gelecek yıl da devam etmesinden korkuyor.