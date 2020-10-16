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    Subaru Forester hibrit motor seçeneği ile Türkiye'de

    Subaru'nun SUV modeli Forester'ın Sport versiyonu, ABD pazarının ardından Avrupa’da ve Türkiye’de de e-Boxer motorla birlikte bayilerdeki yerini alacak.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2020 - 08:45
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    Subaru Forester hibrit motor seçeneği ile Türkiye'de

    Japon otomobil üreticisi Subaru, Forester modelinin yeni bir versiyonunu Türkiye'de satışa çıkardı. Otomobilin Sport versiyonu, ABD'nin ardından Avrupa’da ve Türkiye’de de e-Boxer motorla birlikte bayilerde yerini alacak.

    Parlak ve mat siyah detayları ile turuncu renkli aksesuarlarıyla diğer versiyonlardan ayrılan Forester Sport'un, ekim ayının ikinci yarısından itibaren müşteriler ile buluşacağı açıklandı.

    Sport versiyonda; ön sis far çerçeveleri, ön ızgara, krom kapı çerçeveleri ve tampon koruyucu kaplamalar üzerindeki krom ve gri renkli detaylar yerine parlak ve mat siyah kaplamalar yer alıyor.

    Siyah renkli 18 inç alüminyum jantlar ve arka tavan spoyleri de Sport'a diğer versiyonlara göre daha farklı tasarıma sahip.

    subaru forester

    Otomobilin ön, yan ve arka tampon kaplamaları üzerinde e-Xclusive ve e-Xtreme modellerinde yer alan gri renkli koruyucuların yerine, siyah kaplamalar üzerinde turuncu tasarımlı şeritler kullanılıyor.

    Kabin içindeki koyu gri renkli parçalı deri/kumaş kaplamalar da turuncu dikişlere sahip.

    Forester Sport'un kaputunun altında ise, mild hibrit 2.0 litrelik motor yer alıyor. Bu motor 150 beygir güç üretirken, elektrik motoru da 12.3 kw güç üretiyor.

    Fiyat konusunda ise Subarru Türkiye'den resmi açıklama bekleniyor.

    subarru forester

    subarru forester

     

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