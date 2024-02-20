Subaru, Japonya'daki üretimi askıya aldı: İşte nedeni İşçi ölümü, Subaru'yu Japonya'daki üretimi askıya almaya zorladı. Vinç operatörünün 25 tonluk kalıbın altında kaldığı bildirildi.

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Japon medyasında yer alan haberlere göre; Subaru, 35 yıllık emektar bir işçinin ezilerek ölmesinin ardından, Japonya'daki üç fabrikada üretimi geçici olarak askıya aldı.

Kaza, 13 Şubat akşamı, Tokyo'nun kuzeyindeki Yajima montaj fabrikasında çalışan bir işçinin üzerine 25 tonluk bir kalıbın düşmesi sonucu meydana geldi.

Yajima fabrikasının bulunduğu Ota kentindeki bir polis sözcüsü, ölümle ilgili ayrıntıları doğruladı. Polis, işçinin 60 yaşında, Subaru'nun 35 yıllık emektarı olduğunu tespit etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre; talihsiz işçi, 25 tonluk kalıpları kaldırmak ve taşımak için uzaktan kumandayı kullanarak tek başına bir vinç kullanıyordu.

Kalıplardan biri çökerek işçiyi başka bir kalıbın arasına sıkıştırdı. Otopside ölüm nedeninin boğulma olduğu belirlendi.

Subaru'nun Japonya rakamları

Subaru'nun yurt içi üretimi, üst üste ikinci artış yılı olan 2023 takvim yılında yüzde 8,1 artışla 608 bin 327 araca yükseldi.

Japonya'daki üretim, ihracata bağımlı şirketin küresel üretiminin yaklaşık yüzde 63'ünü oluşturuyordu.

Japonya'dan yapılan ihracat geçen yıl yüzde 13 artışla 509 bin 199 adede yükseldi ve bu da üst üste ikinci kez yüksek üretime imza attı.

Subaru, pandemi ve küresel yarı iletken kıtlığının yavaşlamasından bu yana kaybedilen hacmi telafi etmek için yarışıyor.