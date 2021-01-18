Subaru, tedarik sorunu nedeniyle üretime ara verdi

Subaru, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çip tedarik problemi nedeniyle Japonya'da üretime ara verdiğini duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle, otomobil üreticileri için 2020 bir hayli zorlu geçti. Markalar her ne kadar biraz toparlanmış olsa da salgının etkileri yeni yılda da devam ediyor.

Akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

Subaru, başkent Tokyo'nun kuzeybatısındaki Gunma eyaletinde yıllık toplam 700 bin araç ürettiği motor ve montaj fabrikalarında üretime geçici olarak ara verdi.

Firma, motor ve fren sistemlerinde yaygın kullanılan çip tedarikinde yaşanan problem sebebiyle ara verdiğini ve birkaç gün sonra yeniden üretime başlayacağını duyurdu.

ABD'nin Indiana eyaletindeki tesislerinde de üretime ara verdiğini duyuran Subaru'nun, nisan başı itibarıyla sona erecek mali yıl üretim ve gelir-gider planlamalarının etkileneceği kaydedildi.

JAPON ŞİRKETLER ZOR DURUMDA

Öte yandan Honda, ülke genelindeki üretim sayılarını aylık 4 bin azaltırken, İngiltere'nin Swindon bölgesindeki fabrikasında üretime geçici ara verdiğini duyurmuştu.

Toyota Motor, Teksas'taki fabrikasında üretimi düşürürken, Nissan ise Tokyo'nun güneyindeki Kanagawa'daki "Note compact" üretim sayılarını düşürdüğünü açıkladı.