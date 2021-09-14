Subaru Türkiye, otomobil satışlarından umutlu

Subaru Türkiye Genel Müdürü Halil Karagülle, tedarik sorunlarına rağmen satışların artarak devam edeceğini söyledi.

Subaru Türkiye Genel Müdürü Halil Karagülle, yıl sonunda Türkiye otomotiv pazarının 800 bin adet seviyelerinde gerçekleşebileceğini söyledi ve çeşitli açıklamalarda bulundu.

Tedarik sorunlarına rağmen, Türkiye otomotiv pazarının pozitif seyrini sürdüreceğini söyleyen Karagülle, artık Türkiye’de satılan her üç araçtan bir tanesinin SUV segmentinde yer aldığını ve bunun tüketicilerin daha yüksekte seyahat etme ihtiyaç ve isteklerinin bir sonucu olarak düşünebileceğini bildirdi.

DİZEL PAYINI KAYBEDİYOR

Halil Karagülle, dizel araçların paylarını, ağırlıklı tedarik kaynaklı olarak ciddi seviyede kaybetmeye başladığını ve dizelin payının yüzde 21’e indiğini belirtti.

"Bununla beraber, elektrikli ve hibrit araçlar hayatımıza iyice girmeye başladı." diyen Karagülle, özellikle hibrit araçlar tarafında ciddi bir artış olduğunu ifade etti.

Elektrikli araçların da önümüzdeki seneden itibaren ivme kazanacağını söyleyen Subaru Türkiye Genel Müdürü Karagülle, "Elektrikli araçlara yönelik şarj istasyonu kaynaklı bazı soru işaretleri var, ama o anlamda da pazarda çalışmalar yapılıyor, önümüzdeki yıl itibarıyla piyasanın kendini regüle edeceğini ve olumlu bir noktaya oturacağını düşünebiliriz.

Türkiye otomotiv pazarı 2021 yılında genel hatlarıyla hem sıfır hem de ikinci el araç anlamında iyi bir seyir izledi diyebiliriz." dedi.

YENİ MODELLER YOLDA

Karagülle, yeni Forester e-BOXER’ı yılın son çeyreğinde satışa sunacaklarını belirtti. Fuarda lansmanını gerçekleştirecekleri yeni Forester e-BOXER’ı son çeyrekte XClusive ve Sport versiyonlarıyla satışa sunacakları bilgisini paylaşan Karagülle, Subaru’nun ilk tam elektrikli aracı SOLTERRA’yı de 2022 yılının ortasında pazara sunacaklarını dile getirdi.