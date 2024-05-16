Subaru ve Toyota, 2026'ya kadar 3 yeni elektrikli SUV üretecek Subaru ve Toyota, 3 yeni elektrikli SUV modeli üretmeyi planlıyor. Söz konusu otomobiller, 2026 yılına kadar yollarda olacak.

ensonhaber.com

Subaru'nun elektrikli araç çalışmaları, uzun süredir ortağı olan Toyota'nın yardımıyla önemli ölçüde artacak.

Sadece Solterra modeliyle piyasada bulunan Japon üretici, Toyota'nın yardımıyla ürün gamına yeni modeller ekleyecek.

3 yeni elektrikli SUV geliyor

Subaru, 2026 yılına kadar Toyota ile birlikte geliştirdiği üç yeni elektrikli SUV modelini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Subaru, şimdiye kadar elektrikli araç pazarına çok fazla yatırım yapmadı ve tesislerini üretim için dönüştürmedi.

Şirket için tek başına elektrikli araç üretmek oldukça masraflı. Ancak şirket, Toyota'dan yardım alarak maliyetleri oldukça düşürmek istiyor.

Planlanan Subaru SUV modellerinin en az biri Toyota tarafından ABD'de üretilecek. Ancak Subaru, 2028 yılına kadar kendi başına geliştirdiği dört adet elektrikli araç piyasaya sürecek.

Subaru'nun günümüzdeki tek elektrikli aracı, Toyota bZ4X ile yakın kardeş olan Solterra.