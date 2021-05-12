Subaru'dan yeni elektrikli SUV: Solterra

Subaru, yeni elektrikli SUV modelinin adını Solterra olarak duyurdu. Markanın ilk elektrikli aracının gelecek yıl satışa çıkması bekleniyor.

Elektrikli araç pazarına yatırımlara devam eden Japon marka Subaru, yeni bir elektrikli SUV modeli piyasaya sürecek.

Marka, yeni modelin adını Solterra olarak açıkladı. Latincede güneş anlamına gelen "sol" ve dünya anlamına gelen "terra" kelimelerinden türetilen ismi taşıyan otomobil, Toyota'nın BZ4X konseptinin üretim versiyonuyla aynı olacak.

Üretime hazır görünen otomobilin teknik verileri henüz bilinmiyor, ancak Solterra'nın dört çeker olacağı açıklandığı için çift elektrik motor ile geleceği neredeyse kesin.

GELECEK YILIN ORTASINDA SATIŞA ÇIKACAK

Elektrikli otomobillere özel geliştirilen e-Subaru Global Platform'dan yükselecek olan Solterra'nın, 2022 yılının ortasında Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya ve Çin pazarlarında satışa sunulması planlanıyor. Benzer dönemlerde Toyota BZ4X de piyasaya adım atacak.

Subaru'nun ilk elektrikli modeli olan Solterra'nın detayları önümüzdeki aylarda belli olacak.