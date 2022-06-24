Subaru'nun ilk elektrikli otomobili Solterra Türkiye'de

Subaru'nun ilk elektrikli otomobili olma unvanını taşıyan 2022 model Solterra Türkiye'ye giriş yaptı.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, birçok markanın bu pazara ciddi yatırımlar yapmasını sağladı.

Elektrikli otomobil üretim kervanına Japon marka Subaru da katıldı. Markanın, Toyota ile birlikte geliştirilen ilk elektrikli modeli Solterra, geçtiğimiz yılın sonuna doğru Japonya'da tanıtılmıştı.

Türkiye'de satışa sunuldu

Subaru’nun ilk elektrikli aracı olan 2022 Solterra, uzun süren bekleyişin ardından Türkiye'ye geldi. 2022 Subaru Solterra, üç farklı donanım seçeneği ile müşterilerini bekliyor.

Subaru Solterra özellikleri

Toyota’nın da kullandığı e-TNGA platformu üzerine inşa edilen yeni Solterra, Subaru’nun diğer modellerine göre daha büyük ebatlara sahip.

Subaru tarafından paylaşılan verilere göre elektrikli araç, tam şarjla 466 kilometre menzil sunuyor. 0’dan 100’e 6,9 saniyede çıkabilen otomobil, dört çeker çekiş sistemi sunuyor.

Subaru Solterra Türkiye fiyatı: