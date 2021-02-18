Şubat ayına özel kampanyalarla satılan Skoda modelleri

Skoda, birçok modelde şubat ayına özel çeşitli kampanyalar düzenliyor. İşte Skoda modellerinin şubat ayındaki kampanyalı fiyatları...

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, normalleşme ile birlikte yeniden eski günlerine dönmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor.

Biz de ülkemizdeki araç üreticilerinin sunduğu kampanyaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

SKODA MODELLERİNDE ŞUBAT KAMPANYASI

Şubat ayının sonuna kadar 2020 model yılına ait tüm Skoda modellerinde yüzde sıfır faizli kredi desteğine ulaşmak mümkün oluyor.

Yeni Skoda Octavia 299 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla ve 100 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli 0 faizli kredi ile satın alınabiliyor.

Skoda’nın amiral gemisi Superb modeli, 150 bin TL kredi tutarı 12 ay vade için 0 faiz oranı ile sunuluyor.

Skoda Kodiaq ve Karoq SUV modellerinde ise 150 bin TL kredi tutarı 12 ay vade için 0 faiz oranı seçeneği mevcut.

Hatchback segmentinin öne çıkan Skoda Scala modelinde ise;

Premium 1.0 TSI 115 PS DSG,

Premium 1.5 TSI 150 PS DSG

Premium 1.6 TDI 115 PS DSG

donanım seçeneklerinde geçerli olmak üzere 100 bin TL kredi tutarı ve 12 ay vade için yüzde 0 faiz oranı sunuluyor.

184 bin 500 TL’den başlayan segmentinin dinamik modeli Skoda Fabia için ise, 50 bin TL kredi tutarı / 12 ay vade için yüzde 0 faiz oranı ile finansman desteği alınabiliyor.



Son olarak Skoda Kamiq modelinde,

Premium 1.0 TSI 115 PS DSG,

Premium 1.5 TSI 150 PS DSG

Premium 1.6 TDI 115 PS DSG

versiyonlar için geçerli 100 bin TL kredi 12 ay vade için 0 faiz oranı ile finansman desteği sunuluyor.