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    Şubat ayına özel kampanyalarla satılan Suzuki modelleri

    Suzuki, 2020 yılında kendi sınıfının en çok satan modeli olan Swift Hibrit ve SUV segmentindeki modeli Vitara için şubat ayına özel kampanyalar sunuyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.02.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 17:57
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    Şubat ayına özel kampanyalarla satılan Suzuki modelleri

    Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, normalleşme ile birlikte yeniden eski günlerine dönmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor.

    Biz de ülkemizdeki araç üreticilerinin sunduğu kampanyaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

    SUZUKI'DEN ŞUBAT KAMPANYASI

    Suzuki, 2020 yılında kendi sınıfının en çok satan modeli olan Swift Hibrit ve SUV segemtindeki modeli Vitara için şubat ayına özel kampanyalar sunuyor.

    Kampanya kapsamında; yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu, tüm versiyonlarında standart olarak sunulan ileri güvenlik teknolojileri, sınıfının donanımlı ve uygun fiyatlı modellerinden biri olarak dikkati çeken Swift Hibrit, 80 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz imkanına ek olarak, 199 bin 900 TL’den başlayan otomatik vitesli versiyon fiyatıyla satışa sunuluyor.

    Şubat ayına özel kampanyalarla satılan Suzuki modelleri #1

    Bununla birlikte; Allgrip 4x4 sürüş teknolojisi, verimli yakıt tüketimi ve güvenlik teknolojileriyle öne çıkan Vitara, 120 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,83 faiz imkanına ek olarak 284 bin 900 TL’den başlayan otomatik vitesli versiyon fiyatıyla tüketiciyle buluşuyor.

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