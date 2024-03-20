Şubat ayında en çok ilan verilen 2. el otomobiller Şubat ayında en çok satışa konan 2. el otomobiller belli oldu. İşte zirvedeki markalar.

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Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlenen verilere göre, şubatta çevrim içi mecralarda 363 bin 1 kurumsal ilan yayınlandı ve bu ilanların 170 bin 457 adedi satıldı.

Geçen sene aynı döneme göre ilan adetlerinde yüzde 4, satış adetlerinde yüzde 35 artış gözlendi.

Satışlar yüzde 35 arttı

Türkiye'de ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satış sayısı şubatta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 170 bin 457 oldu.

Şubat ayında 2. el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,23, yıl başından itibaren ise yüzde 0,17 arttığı gözlendi.

En çok ilana konan markalar

Şubat 2024'te en çok ilana koyulan marka Fiat oldu. Bu markayı Renault ile Volkswagen takip etti. Türkiye'de en çok ilana konan 10 marka şu şekilde:

Fiat

Renault

Volkswagen

Ford

Opel

Hyundai

Peugeot

Toyota

Honda

Citroen

En çok ilana konan modeller

Renault Clio

Opel Astra

Renault Megane

Ford Focus

Toyota Corolla

Fiat Egea

Honda Civic

Volkswagen Polo