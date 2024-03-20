Şubat ayında en çok ilan verilen 2. el otomobiller

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlenen verilere göre, şubatta çevrim içi mecralarda 363 bin 1 kurumsal ilan yayınlandı ve bu ilanların 170 bin 457 adedi satıldı.
Geçen sene aynı döneme göre ilan adetlerinde yüzde 4, satış adetlerinde yüzde 35 artış gözlendi.
Satışlar yüzde 35 arttı
Türkiye'de ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satış sayısı şubatta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 170 bin 457 oldu.
Şubat ayında 2. el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,23, yıl başından itibaren ise yüzde 0,17 arttığı gözlendi.
En çok ilana konan markalar
Şubat 2024'te en çok ilana koyulan marka Fiat oldu. Bu markayı Renault ile Volkswagen takip etti. Türkiye'de en çok ilana konan 10 marka şu şekilde:
Fiat
Renault
Volkswagen
Ford
Opel
Hyundai
Peugeot
Toyota
Honda
Citroen
En çok ilana konan modeller
Renault Clio
Opel Astra
Renault Megane
Ford Focus
Toyota Corolla
Fiat Egea
Honda Civic
Volkswagen Polo
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