Şubat ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

Otomotiv endüstrisi, şubat ayında 2 milyar 536 milyon 479 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi şubat ayında 2 milyar 536 milyon 479 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisi böylece şubat ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 678 milyon 589 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 517 milyon 344 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Şubat ayında en fazla ihracat artışı yüzde 47,2 ile madencilik ürünlerinde gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Şubat ayında, ihracatın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke, 1 milyar 498 milyon dolarla Almanya, 968 milyon dolarla Birleşik Krallık, 917 milyon dolarla ABD oldu.

Bu dönemde Türkiye'nin en büyük pazarı olan Avrupa Birliği’ne ihracat, yüzde 11,8 artışla, 6,87 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 42,9 pay aldı. Avrupa kıtasının, şubat ayı ihracatımızdaki payı yüzde 55,8 oldu.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il sırasıyla 6 milyar 125 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 274 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 227 milyon dolarla Bursa, 884 milyon dolarla İzmir ve 749 milyon dolarla Gaziantep oldu.