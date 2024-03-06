Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan 10 otomobil

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin şubat ayı verilerine göre, ülke genelinde geçen ay toplam 105 bin 990 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı kaydedildi.
Şubat ayında otomobil satışları, önceki yıla göre yüzde 39,67'lik bir artışla 82 bin 277 adede yükseldi.
Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6,6 oranında bir artışla 23 bin 713 adede ulaştı. Bu performans, otomobil ve hafif ticari araç pazarının 10 yıllık şubat ayı ortalamasına göre yüzde 112,6'lık bir artışı temsil ediyor.
Otomotiv pazarı, ocak-şubat döneminde yıllık bazda yüzde 40,6'lık bir büyüme ile 185 bin 691 adete ulaştı.
Şubatta en çok satılan 10 otomobil
Renault Clio - 5 bin 381
Fiat Egea Sedan - 4 bin 625
Toyota Corolla - 4 bin 356
Renault Megane - 4 bin 351
Fiat Egea Cross - 2 bin 682
Citroen C4X - 2 bin 249
Chery Tiggo 8 Pro - 2 bin 160
Dacia Sandero Stepway - 1.787
Skoda Octavia 1.785
Opel Mokka 1.703
En çok satan 10 marka
Şubat ayında satılan 105 bini aşkın otomobil ve hafif ticarilerin 13 bin 560 adeti Fiat logosu taşıyor.
Renault ikinci en çok satan marka konumunda yer alırken, şirket geçen ay 12 bin 903 araç satmayı başardı. En çok satan 10 marka şu şekilde:
Fiat - 13 bin 560
Renault - 12 bin 903
Citroen - 7 bin 730
Ford - 7 bin 145
Volkswagen - 6 bin 730
Toyota - 6 bin 487
Opel - 6 bin 326
Chery - 5 bin 006
Hyundai - 4 bin 753
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