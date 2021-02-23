Şubat ayının son haftasına özel fırsatlarla satılan Hyundai modelleri

Şubat ayının sonuna kadar geçerli olacak kampanyada sıfır faiz imkanı sunan Hyundai Assan, aynı zamanda bazı modellerde nakit indirimi de yapıyor. İşte güncel Hyundai kampanyaları...

2020 yılı boyunca koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, yeni yılda çeşitli kampanyalar düzenleyerek zor günleri geride bırakmak istiyor.

Biz de ülkemizdeki otomobil üreticilerinin sunduğu kampanyaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

HYUNDAI'DEN ŞUBAT SONUNA ÖZEL FIRSATLAR

Şubat ayının sonuna kadar geçerli olacak kampanyada sıfır faiz imkanı sunan Hyundai Assan, en çok talep gören modellerinde nakit indirimleri de yapıyor.

Sportif görüntüsüyle dikkat çeken Hyundai Tucson N Line’da 37 bin TL’ye varan nakit indirimi ve aynı zamanda sıfır faiz kampanyası var.

En az Tucson kadar segmentinde üst sıralarda yer alan Kona ise, 219 bin 605 TL’den başlayan fiyat etiketiyle yeni sahiplerini bekliyor.





Kampanya dahilinde, aynı zamanda Türkiye’de üretilen i10 ve i20 modellerinde de fırsatlar sunuluyor.

Hyundai Assan, i10 modelinde 6 ay sonra ödeme imkanı sağlarken, 4 bin TL’ye varan indirim de yapıyor. Baştan sona yenilenerek geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Yeni i20 modelinde de sıfır faiz ve 11 bin TL’ye varan indirim yapılıyor.