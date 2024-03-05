Şubatta araç satışları yüzde 30 arttı: İşte en çok satan 10 marka Şubat ayında Türkiye genelinde otomotiv satışları, geçen ay 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 30,6 artarak 105 bin 990 adet oldu. En çok satan 10 markaya yakından bakıyoruz.

AA & Ensonhaber

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin şubat ayı verilerine göre, ülke genelinde geçen ay toplam 105 bin 990 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı kaydedildi.

Şubat ayında otomobil satışları, önceki yıla göre yüzde 39,67'lik bir artışla 82 bin 277 adede yükseldi.

Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6,6 oranında bir artışla 23 bin 713 adede ulaştı. Bu performans, otomobil ve hafif ticari araç pazarının 10 yıllık şubat ayı ortalamasına göre yüzde 112,6'lık bir artışı temsil ediyor.

Otomotiv pazarı, ocak-şubat döneminde yıllık bazda yüzde 40,6'lık bir büyüme ile 185 bin 691 adete ulaştı.

En çok satan 10 marka

Şubat ayında satılan 105 bini aşkın otomobil ve hafif ticarilerin 13 bin 560 adeti Fiat logosu taşıyor.

Renault ikinci en çok satan marka konumunda yer alırken, şirket geçen ay 12 bin 903 araç satmayı başardı. En çok satan 10 marka şu şekilde:

Fiat - 13 bin 560

Renault - 12 bin 903

Citroen - 7 bin 730

Ford - 7 bin 145

Volkswagen - 6 bin 730

Toyota - 6 bin 487

Opel - 6 bin 326

Chery - 5 bin 006

Hyundai - 4 bin 753