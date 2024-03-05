Şubatta elektrikli araç satışları 5 bine yaklaştı: İşte en çok satılan 10 model Şubat ayında ülkemizde en çok satılan elektrikli araç modellerini sizler için listeledik.

ensonhaber.com

Türkiye'de geçen ay toplam 105 bin 990 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı kaydedildi.

Şubat ayında otomobil satışları, önceki yıla göre yüzde 39,67'lik bir artışla 82 bin 277 adede yükseldi.

Geçen ay elektrikli otomobil satışları 5 bine yaklaşırken toplam satışlardan yüzde 5,7 pay aldı.

En çok satılan 10 elektrikli otomobil

Togg T10X, elektrikli otomobil satışlarında 1201 adetle lider olsa da şubat ayındaki performansın önceki aylara göre düştüğü görülüyor.

İkinci sırada ise beklenmedik bir isim olan SsangYong Torres EVX modeli yer alıyor. Şubat ayında en çok satılan 3. elektrikli otomobil ise BMW 5 Serisi oldu.

Şubat ayında en çok satılan 10 elektrikli otomobil şu şekilde:

1. Togg T10X 1201

2. SsangYong Torres EVX - 510

3. BMW 5 Serisi - 361

4. BYD Atto 3 - 220

5. MG4 - 195

6. Volvo XC40 - 165

7. Hyundai IONIQ 6 - 157

8. Mercedes EQB - 143

9. Jeep Avenger - 129

10. Tesla Model Y - 75