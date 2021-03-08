Şubatta Türkiye'de 55 elektrikli otomobil satıldı

Bu yılın şubat ayı satışları ele alındığında; 55 adet elektrikli, 3 bin 687 adet de hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 büyüyerek 102 bin 232 adet olarak belirlendi.

Yalnızca otomobil satışları, 2021 yılı iki aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,1 artarak 80 bin 107 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 51 büyüyerek 22 bin 125 adede ulaştı.

55 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATILDI

Birçok ülkede şimdiden elektrikli araçların payı oldukça yüksek seviyelere çıkarken, Türkiye ise bu pazara pek ilgi göstermiyor.

Bu yılın şubat ayı satışları ele alındığında 55 adet elektrikli, 3 bin 687 adet de hibrit otomobil alıcı buldu.

ELEKTRİKLİ PAYI DÜŞTÜ

Şubat satışlarında elektrikli otomobillerin payı yüzde 0,2'den yüzde 0,1'e gerilerken, hibrit otomobillerin payı yüzde 3,5'ten yüzde 8,2'ye çıktı.

Ayrıca bu yılın şubat ayında elektrikli otomobil satışları, geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 16,7 azaldı, hibrit satışları ise bu dönemde yüzde 176,8 arttı.

Şubat ayı verileri, elektrikli araçların Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük seviyelerde olduğuna ve yakın zamanda elektrikli otomobillerdeki ÖTV artışının satışları olumsuz etkilediğini gösteriyor.