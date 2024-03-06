Şubatta Türkiye'de en çok satılan 10 lüks otomobil markası Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan premium otomobil markaları belli oldu.

ensonhaber.com

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin şubat ayı verilerine göre, ülke genelinde geçen ay toplam 105 bin 990 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı kaydedildi.

Şubat ayında otomobil satışları, önceki yıla göre yüzde 39,67'lik bir artışla 82 bin 277 adede yükseldi.

EBS Danışmanlık tarafından paylaşılan verilere göre geçtiğimiz ay Türkiye'de premium segmentte toplam 8 bin 420 adet araç satıldı.

En çok satılan 10 lüks marka

Ülkemizde satılan lüks otomobil markaları listesinde, Mercedes zirvede yer alıyor. Hemen arkasından Audi geliyor.

Şubatta en çok lüks otomobil satışı yapan 10 marka ve satış adetleri şu şekilde:

Mercedes - 2 bin 135

Audi - 1.560

BMW - 1.470

Volvo - 1.397

Cupra - 636

Jeep - 377

DS - 209

Land Rover - 205

MINI - 154

Alfa Romeo - 106