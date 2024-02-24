Sürücüler dikkat! İşte ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken 5 madde... İkinci el otomobil satın alırken dikkat edilmesi gerek 5 faktör, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçer. İşte sürücülerin kontrol etmesi gereken noktalar...

AA

Türkiye'de otomobil sektöründe yaşanan hareketlilik sıkça gündeme geliyor.

Araç fiyatları artık normalin üzerinde...

Hal böyle olunca sürücüler ikinci el otomobillere yöneldi.

Ekonomik açıdan avantajlı seçenekler sunan ikinci el kategorisindeki araçlar, vatandaş için cazip hale geldi.

Kontrol edilmesi mağduriyetleri önleyebilir

Ancak bu noktada da önemli faktörler bulunuyor.

İkinci el araç alım sürecinde yapılan doğru tercihler, ileride yaşanabilecek sorunların önüne geçiyor.

Araç alımında ekspertize gitmeden önce bazı noktaların kontrol edilmesiyle yaşanan mağduriyetlerin önüne geçebileceği belirtiliyor

İşte 5 maddede dikkat edilmesi gerekenler...

- Fiziki kondisyon: Farlar, sinyaller kontrol edilmeli. Boyanın parlaklığı veya matlığında ton farkı olup olmadığına bakılmalı.

- İç mekandaki yıpranma izleri: Sürücü hava yastığı bölümünde yırtık, kırık, tamir olup olmadığı incelenmedi. Torpido kısmında kaplama, kabarma gibi durumların olup olmadığı kontrol edilmeli.

- Motor sesinin kontrolü: Motorda anormal bir ses olup olmadığı kontrol edilmeli.

- Egzoz dumanının rengi: Mavi duman, simsiyah bir duman varsa yakıt sisteminde sorun yaşanabilir.

- Kilometre durumunun kontrol edilmesi: Servis ve TÜVTÜRK kayıtlarından karşılaştırma yapılmalı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)