Sürücüler için psikoteknik rapor alma süresi doluyor

İçişleri Bakanlığı’nın, ticari araç sürücüleri için zorunlu kıldığı psikoteknik rapor için tanınan süre 26 Haziran’da sona erecek.

İçişleri Bakanlığı; geçtiğimiz yıl kasım ayında yayınladığı bir genelgeyle, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ticari araç sürücülerinin psikoteknik teste girip rapor almasını zorunlu hale getirmişti.

Daha sonra tanınan ek süre ile 26 Haziran’a uzatılan Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu zorunluluğu, sadece bir hafta sonra resmen yürürlüğe girecek.

Daha sonra yapılacak denetimlerde, raporu bulunmayan araç sürücülerine söz konusu tarih itibarıyla yaptırım uygulanacak.

1083 TL CEZA

26 Haziran da başlaması planlanan psikoteknik denetimleri kapsamında ticari yük, eşya ile yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin bedeni ve psikolojik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren raporu almayan sürücülere, 1083 TL ceza uygulanacak.

SÜRÜCÜLERE 12 FARKLI TEST YAPILIYOR

Psikoteknik test, psikologlar eşliğinde 60 ile 90 dakika arasında gerçekleştiriliyor. Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu kapsamında araç sürücülerine sürekli dikkat, mühakeme, koordinasyon, seçici dikkat, hız mesafe tahmin, çarpışma tahmin, görsel algı bellek, kişilik, görsel süreklilik, çevresel görsel görüş, tepki hızı ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanıyor.

TESTİ GEÇEMEYENE MEN

Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu testlerinden geçemeyenler ise riskler ortadan kalkana kadar ticari araç kullanmaktan men ediliyor.

Ancak sürücüler, 90 günlük sürenin ardından yeniden psikoteknik raporu için teste başvurabiliyor. Zorunlu hale getirilen belge için istenen ücret ise 170 TL.

800 BİN KİŞİ BAŞVURU YAPMADI

Türkiye'de ticari araç kullanımı için gerekli olan SRC belgesine sahip 2.2 milyon araç sürücüsü bulunuyor. SRC belgeli 1.4 milyon kişi psikoteknik raporunu almak için başvuruda bulunurken, 800 bin kişinin ise henüz rapor için başvuruda bulunmadığı belirtiliyor.