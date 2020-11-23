Sürücülere kış lastiğı uyarısı: Son günü beklemeyin

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, sıcaklığın 7 derecenin altına düştüğü ve yağışların başladığı bölgelerdeki sürücülerin, 1 Aralık'ı beklememesi gerektiğini söyledi.

Kış aylarında trafikte yer alacak araç sürücülerini doğrudan ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına çok az bir zaman kaldı.

Bilindiği gibi, yetkili kurumlar tarafından belirtilen tarihler içerisinde trafikte zorunlu kış lastiği takmayan araçlar para cezası ödemek zorunda kalıyor.

1 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2020 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 885 TL ceza kesilecek.

ZORUNLU ARAÇLAR

Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastiklerinin yanı sıra, seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu.

"1 ARALIK'I BEKLEMEYİN"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, sürücülere kış lastiği konusunda erken davranmaları uyarısında bulundu.

Kış lastiğine geçişte tarihten çok hava muhalefetinin göz önüne alınması gerektiğine işaret eden Apaydın, "Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü ve yağışların başladığı bölgelerde trafiğin daha güvenli olması için 1 Aralık beklenmeden kış lastiğine geçilmeli.

Zorunlu uygulamanın başlamasına kısa bir zaman kala yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız araçlarına daha önceden kış lastiği takmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Trafikte ticari araçlar kadar özel araçların da risk taşıdığını ve bu yüzden kış lastiği konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Apaydın, "Gizli buzlanma, yağışlar, yolların kayganlaşması gibi risk faktörleri ülkemizdeki tüm araçları etkiliyor. Araştırmalara göre kışın kaza yapma riski yaza göre 6 kat daha fazla.

"ÖZEL ARAÇLAR DA KULLANMALI"

Karlı ve buzlu havalarda yaşanan kazalar genellikle bir ve birden fazla aracın çarpışması şeklinde meydana geliyor. Bu sebeple ticari ya da özel araç demeden tüm vatandaşlarımız kış lastiği kullanımına dikkat etmeli.

Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini, bakımını en doğru şekilde yaptırmalı. Aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli. Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyük." ifadelerini kullandı.